Поступок Армана Давлетярова вызвал неодобрение

Российско-казахстанский медиаменеджер, бизнесмен Арман Давлетяров решил сменить имидж, но для начала обратился к подписчикам за советом, сообщает Zakon.kz.

В Instagram заслуженный деятель Казахстана опубликовал видео с "обновленным" лицом.

"В очередной раз отрастил бороду и усы. Что скажете – оставить или сбрить? Кто-то говорит: "Старит", кто-то, наоборот, советует оставить: "Солидность добавляет". А я вспоминаю слова моей Мамы: "Постареть еще успеешь. Наслаждайся молодостью. Вот когда меня не станет – отпускай бороду, если захочешь", – подписал видео Давлетяров.

По его словам, в семье мнения разделились: кто за, кто против.

"Вот и к вам обращаюсь – к тем, чье мнение всегда ценно. И заодно подумал: борода – это ведь как многие вещи в жизни. Вроде пустяк – отпустил или сбрил. А на самом деле – это про свободу быть собой... ... Казалось бы – мелочь. Но иногда именно с таких мелочей начинается диалог с собой. Сбрить – значит вернуться к тому, кем был. Оставить – значит принять то, кем становишься... ... Сегодня я стою перед зеркалом и улыбаюсь: "А если честно, чего ты хочешь сам, а не чего ждут от тебя другие?" Вот и спрашиваю вас: сбрить или оставить?" – спросил подписчиков бизнесмен.

Одной из первых на его вопрос отреагировала певица Валерия. Она отметила, что без бороды Давлетяров выглядит моложе, и поинтересовалась, что на этот счет думает его жена Мавжуда. Он ответил, что жена против бороды.

Комментаторы разделились во мнениях: кто-то отметил, что Арману очень идет новый имидж, кто-то – что он еще успеет походить с сединой и бородой. Большинство все же ответили, что это было неудачное решение и лучше сбрить.

Арман, надо сбрить, ваша мама была права, состариться всегда успеется.

Сбрить однозначно! А то так вы похожи на Меладзе.

Советую сбрить. Без бороды и усов намного моложе. Думаю, что старость для вас еще далека.

Срочно сбрить, чтоб моложе стать!

Арман, неплохо, но, поверьте, без усов вам лучше. Ваша мама права, успеете еще с усами походить.

Сбрить, возраст прибавляет.

Сбрить, не идет.

Взрослых мужчин борода превращает в стариков. Без бороды намного приятнее и опрятнее.

В одном из предыдущих постов Арман Давлетяров порассуждал о том, что делает мужчину по-настоящему сильным. По его словам, смокинг не делает мужчину уверенным, но он может подчеркнуть то, что уже есть внутри. А настоящая уверенность – это не про статус. Это про опору внутри.