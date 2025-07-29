"Мужчина – это не про силу": соцсети бурно отреагировали на новый пост Армана Давлетярова

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал новый видеоролик о семейной жизни. Ведущий казахстанского телеканала Jibek Joly TV в очередной раз призвал мужчин ценить и уважать женщин, сообщает Zakon.kz.

Так, в описании к ролику бизнесмен пишет:

"Никогда не поднимай голос. Тем более – руку. На свою женщину. На супругу. Подругу. Мать своих детей. Даже когда кажется, что ты прав. Даже когда скандалит, кричит, обвиняет".

По его словам, за этим почти всегда стоит не гнев, а боль.

"Не агрессия, а отчаяние. Не борьба с тобой, а возможно, борьба за тебя. Если женщина скандалит – смотри глубже. Это не про "она не права". Это про то, что ты, возможно, давно не рядом. Не слышишь. Не видишь. Что ей одиноко, страшно, невыносимо быть с кем-то, кто рядом телом, но далеко душой". Арман Давлетяров

Давлетяров уточняет, что мужчина – это не про силу в кулаке. Это про зрелость и чуткость.

"Про способность не защищаться, а обнять. Не замыкаться, а услышать. Настоящий мужчина умеет быть первым, кто скажет: "Прости. Давай начнем заново". Даже если в его глазах – вина не его. Потому что любовь – это не про "кто виноват", а про "что мы можем спасти". Не бывает побед в разрушенных отношениях. Бывает упущенный шанс понять и быть понятым", – добавляет он.

Также обладатель премии ТЭФИ делает ремарку, что говорит это не только аудитории, но и себе:

"Потому что мужчина – это не громкий голос, а тихая сила, которая любит и бережет".

Ранее Давлетяров обратился к подписчикам с философскими размышлениями. Российско-казахстанский медиаменеджер призвал свою аудиторию прощать и отпускать обиды.

Что касается его семейной жизни, то он и его супруга Мавжуда сыграли свадьбу 22 августа 2003 года. Они воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь. Давлетяров часто посвящает посты, в том числе философские, детям и жене.