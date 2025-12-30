Алишер Каримов рассказал о пристрастиях к пластическим и косметологическим процедурам

Известный казахстанский певец Алишер Каримов откровенно рассказал о неравнодушии к пластическим и косметологическим вмешательствам, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, он не только делал пластические вмешательства в области глаз, но и регулярно посещает косметолога, включая инъекционные процедуры. В интервью программе "Kezdesu" Каримов подчеркнул, что не считает это чем-то необычным или предосудительным.

"Я делал процедуры для глаз. Иногда делаю уколы, хожу к косметологу. Считаю, что это нормально, потому что я человек сцены. Когда ты выходишь на сцену, зритель хочет видеть тебя молодым, даже спустя годы", – отметил певец.

Артист добавил, что требования сцены и публичности накладывают особую ответственность на внешний вид исполнителей.

"Забота о внешности – это часть профессии, особенно для тех, кто постоянно находится в центре внимания", – убежден певец.

Интервью вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи двояко отнеслись к откровенности артиста. При этом многие поддержали его действия, отметив важность честного разговора о косметологических процедурах в шоу-бизнесе.

