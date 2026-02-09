История с особняком Карима Масимова в Астане получила продолжение

В Министерстве просвещения (МП) Казахстана предоставили комментарий касательно особняка осужденного экс-председателя КНБ Карима Масимова, который был передан на баланс РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования", сообщает Zakon.kz.

Как 9 февраля 2026 года напомнили в Минпросвещения, в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов (МФ) РК жилой дом по адресу: г. Астана, ул. Ерейментау, 1, был закреплен за РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования".

"Данное здание изначально планировалось использовать для создания благоприятных условий для детей с ограниченными возможностями, организации их психолого-педагогического сопровождения и оказания специализированных услуг. Вместе с тем здание не соответствует санитарным требованиям, предъявляемым к организациям, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями, и требует проведения капитального ремонта и реконструкции, а также оснащения необходимой материально-технической базой ", – заявили в пресс-службе МП РК.

Кроме того, как отметили в Минпросвещения, для детей с ограниченными возможностями, имеющих нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, нарушения поведения, общения и социального взаимодействия, а также нарушения интеллекта, требуется строительство дополнительного здания на территории объекта, поскольку существующие возможности объекта не позволяют создать необходимые специальные и благоприятные условия .

"Однако в бюджете Министерства просвещения средства на проведение капитального ремонта, реконструкции, а также строительство дополнительного здания не предусмотрены. В настоящее время Министерством просвещения совместно с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом прорабатывается вопрос передачи объекта государственным юридическим лицам, испытывающим в нем потребность", – подчеркнули в пресс-службе МП РК.

Впервые этот особняк пытались продать 25 февраля 2025 года. Торги на повышение цены должны были начаться 13 мая со стартовой цены 1,68 млрд тенге, а гарантийный взнос составлял 118 млн тенге.

А уже в апреле стало известно, что дом снят с торгов и перейдет на баланс акимата Астаны под социальные нужды.

24 апреля 2023 года Карима Масимова осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. 14 ноября 2024 года стало известно, что в отношении него завели новые уголовные дела. По данным КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки.