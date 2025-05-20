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Культура и шоу-бизнес

Алишер Каримов о звании "Народный артист Казахстана": Это не только моя заслуга

Алишер Каримов поблагодарил за звание &quot;Народного артиста&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 20:32 Фото: Instagram/alisher_k
39-летний казахстанский эстрадный певец Алишер Каримов поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что высоко ценит присвоенное ему звание "Народного артиста Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Дорогие друзья! Сегодня для меня исторический день – мне присвоено звание "Народный артист Республики Казахстан"! Особая честь – получить эту высокую награду из рук президента страны. Это не только моя заслуга, но и победа всех, кто был рядом со мной. От всей души благодарю вас за доверие и поддержку!" – подписал пост участник международных вокальных конкурсов.

Подписчики артиста поспешили его поздравить в комментариях:

– Алишер, поздравляю еще раз! От всей души!

– Это заслуженное признание вашего таланта, любви к искусству и неоценимого вклада в развитие культуры нашей страны. Творческих высот, вдохновения и благодарной публики!

– Поздравляю! Заслужил! Успехов! Счастья вам, Алишер!!


Ранее в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность деятелям культуры отрасли.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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