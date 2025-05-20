Алишер Каримов о звании "Народный артист Казахстана": Это не только моя заслуга
Фото: Instagram/alisher_k
39-летний казахстанский эстрадный певец Алишер Каримов поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что высоко ценит присвоенное ему звание "Народного артиста Казахстана", сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"Дорогие друзья! Сегодня для меня исторический день – мне присвоено звание "Народный артист Республики Казахстан"! Особая честь – получить эту высокую награду из рук президента страны. Это не только моя заслуга, но и победа всех, кто был рядом со мной. От всей души благодарю вас за доверие и поддержку!" – подписал пост участник международных вокальных конкурсов.
Подписчики артиста поспешили его поздравить в комментариях:
– Алишер, поздравляю еще раз! От всей души!
– Это заслуженное признание вашего таланта, любви к искусству и неоценимого вклада в развитие культуры нашей страны. Творческих высот, вдохновения и благодарной публики!
– Поздравляю! Заслужил! Успехов! Счастья вам, Алишер!!
Ранее в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность деятелям культуры отрасли.
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