Бейонсе показала, как выглядит без макияжа и укладки

Американская певица Бейонсе выложила "честное" видео: как она выглядит до мейкапа и укладки в бьюти-салоне, сообщает Zakon.kz.

На архивном видео, которое звезда опубликовала в Instagram, запечатлен процесс работы над ее волосами и макияжем.

В подписи Бейонсе указала, что для нее это был особенный опыт – увидеть со стороны все ритуалы, которые проделывают с ее головой. Также певица призналась, что нелегко сохранять здоровыми волосы, которые 25 лет она красит в блонд.

В конце марта вышел кантри-альбом Бейонсе Cowboy Carter. Дива работала над ним пять лет.