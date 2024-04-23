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Бейонсе показала, как выглядит без макияжа и укладки

Бейонсе показала, как выглядит без макияжа и укладки, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:27 Фото: Instagram/beyonce
Американская певица Бейонсе выложила "честное" видео: как она выглядит до мейкапа и укладки в бьюти-салоне, сообщает Zakon.kz.

На архивном видео, которое звезда опубликовала в Instagram, запечатлен процесс работы над ее волосами и макияжем.

В подписи Бейонсе указала, что для нее это был особенный опыт – увидеть со стороны все ритуалы, которые проделывают с ее головой. Также певица призналась, что нелегко сохранять здоровыми волосы, которые 25 лет она красит в блонд. 

В конце марта вышел кантри-альбом Бейонсе Cowboy Carter. Дива работала над ним пять лет. 

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