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Валерий Меладзе стал дедушкой

Валерий Меладзе впервые стал дедом, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 20:28 Фото: Instagram/sofikomeladze
Российский певец Валерий Меладзе впервые стал дедом. Его дочь Софико Меладзе сообщила об этом в личном блоге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, девушка родила сына и раскрыла его имя.

"Добро пожаловать, Георгий Саввич", – написала дочь артиста.

Отмечается, что о беременности дочери исполнителя стало известно в феврале 2024 года. Меладзе тогда опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом на пляже. Софико родила первенца от своего возлюбленного Саввы Байбакова, за которого вышла замуж в сентябре 2022 года. О зяте певца практически ничего не известно, он ведет закрытый образ жизни.

От первого брака с Ириной Малухиной у Меладзе трое детей: помимо Софико, экс-супруги воспитали дочерей Ингу и Арину. Сестры общаются со своим отцом и периодически делятся снимками с ним в соцсетях.

В 2014 году исполнитель женился на Альбине Джанабаевой. У пары трое общих детей: 20-летний Константин, названный в честь брата артиста, 9-летний Лука и 3-летняя Агата. Артисты рассказывали в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было с сыновьями.

Джанабаева редко делится с поклонниками кадрами семейной жизни. Но в апреле певица решила исправить ситуацию и показала повзрослевшую дочь от Меладзе.

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