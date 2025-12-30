#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

69-летний Мел Гибсон расстался с 35-летней Розалинд Росс

Мел Гибсон и Розалинд Росс , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 03:30 Фото: Instagram/hondudiario
Американские актеры Мел Гибсон и Розалинд Росс были вместе девять лет, но пара приняла решение расстаться. Эту информацию они официально подтвердили американским журналистам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, слухи о расставании Мела Гибсона и Розалинд Росс ходили уже давно, но официального подтверждения не было. Теперь же оно поступило.

"Хотя нам грустно заканчивать эту главу нашей жизни, мы навсегда остаемся родителями нашего прекрасного сына", – призналась пара.

Как удалось узнать журналистам, расставание произошло еще год назад, пара разошлась мирно. Им также удалось урегулировать все разногласия, после чего они спокойно начали заниматься воспитанием 8-летнего сына Ларса.

Влюбленные познакомились в общей компании друзей в 2014-м, после чего начали встречаться. После знаменитости стали родителями сына Ларса – это произошло в 2017-м. Гибсон как раз за пару дней до этого получил номинацию на "Оскар" за лучшую режиссуру.

Ларс стал восьмым ребенком знаменитого актера, сыгравшего в фильме "Маверик". У него есть младшая дочь Ханна и шесть взрослых сыновей – Кристиан, Эдвард, Уильям, Луис, Майло и Томас – от бывшей жены Робин Мур. А также 16-летняя дочь Люсия, которая была рождена в отношениях с пианисткой Оксаной Григориевой (они расстались в 2010-м году).

Ранее Энтони Хопкинс тоже обратился к поклонникам.

Аксинья Титова
