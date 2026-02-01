#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Ксения Алферова официально рассталась с Егором Бероевым

Ксения Алферова и Егор Бероев, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 08:05 Фото: Instagram/ksenialferova
В последнее время СМИ часто говорили о расставании одной из самых крепких пар российского кинематографа Ксении Алферовой и Егора Бероева. Теперь эти слухи подтвердились, сообщает Zakon.kz.

По данным Starhit, Ксения раскрыла: она на самом деле рассталась с мужем, с которым в браке растила ныне 18-летнюю дочь Евдокию.

Неофициально причиной расставания стала неверность Егора Бероева, но Алферова пока ничего не комментировала по этому поводу.

"Да, (я свободная женщина). Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу", – сказала 51-летняя актриса в шоу "Ты не поверишь!".

Еще недавно Ксения и Егор считались образцовой звездной парой.

Ранее певица Ёлка намекнула поклонникам на состоявшееся замужество.

Аксинья Титова
