Ксения Алферова официально рассталась с Егором Бероевым
Фото: Instagram/ksenialferova
В последнее время СМИ часто говорили о расставании одной из самых крепких пар российского кинематографа Ксении Алферовой и Егора Бероева. Теперь эти слухи подтвердились, сообщает Zakon.kz.
По данным Starhit, Ксения раскрыла: она на самом деле рассталась с мужем, с которым в браке растила ныне 18-летнюю дочь Евдокию.
Неофициально причиной расставания стала неверность Егора Бероева, но Алферова пока ничего не комментировала по этому поводу.
"Да, (я свободная женщина). Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу", – сказала 51-летняя актриса в шоу "Ты не поверишь!".
Еще недавно Ксения и Егор считались образцовой звездной парой.
