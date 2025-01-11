Мел Гибсон показал жуткие кадры своего сгоревшего дома и намекнул на истинную причину страшных пожаров в Южной Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Мел Гибсон оказался в числе знаменитостей, потерявших недвижимость в результате разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии. Роскошный особняк звезды "Храброго сердца" стоимость 14 млн долларов располагался в Малибу. В интервью телеканалу Fox актер и режиссер рассказал, что потерял в огне все накопленные за 15 лет вещи, которыми дорожил, – от семейных фотоальбомов до бесценных антикварных книг XVII века.

Фото: BlueLoveImages

К счастью, сам Мел и его близкие не пострадали. В момент пожара Гибсон находился в Остине, штат Техас.

"Мой сын успел схватить и вынести паспорта и пару важных бумаг… Это трагично, это очень расстраивает. Но я смотрю на моих соседей и переживаю за них сильнее, чем за себя. Я испытываю странную смесь печали и в каком-то смысле почти восторга. Я просто думаю, как же мне повезло в жизни... Это всего лишь вещи, и их можно или нельзя заменить, но главное – мы все еще здесь. И как ни странно, я смотрю на все происходящее как на очищение". Мел Гибсон, актер, режиссер

Кроме того, режиссер "Страстей Христовых" выдвинул неожиданную теорию о происхождении пожаров.

"Это напомнило мне богатых скотовладельцев в старые времена, которые таким образом вытесняли людей с земли. Не знаю... просто мне показалось немного слишком удобным, что у пожарных не было воды", – сказал он.

Ранее выяснилось, что 11 человек возросло число погибших во время пожаров в Калифорнии.