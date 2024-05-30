Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Баян Алагузова показала свои "римские каникулы"

Баян Алагузова показала свои &quot;римские каникулы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Находящаяся в Риме известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает радовать поклонников снимками из Италии, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 29 мая 2024 года, бизнесвумен вновь опубликовала в Instagram серию фотографий, которые лаконично подписала: "Римские каникулы".

Фолловеры закидали Баян Алагузову комплиментами под снимками с ее "римских каникул":

  • "Красивая пара".
  • "Какая вы красотка".
  • "Мир познаем, благодаря вам".
  • "Такие шикарные в шикарном городе".
  • "Будьте всегда счастливы, как сейчас".
  • "Классная парочка, супер счастья вам".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:59
Баян Алагузова рассказала о застенчивости младшей дочери
, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:59

Ранее Баян Алагузова анонсировала поездку в Рим, а 28 мая 2024 года она впервые опубликовала ряд фотографий оттуда.

Читайте также

Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль в &quot;Моей прекрасной няни&quot;
Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль в "Моей прекрасной няне"
Илья Варламов получил два перелома после падения с велосипеда
Илья Варламов упал с велосипеда и очнулся с двумя переломами
51-летний Эминем намекнул на уход со сцены
51-летний Эминем намекнул на уход со сцены
Динара Халдарова
Алагузова Баян Есентаева Баян Максаткызы Баян Рим 2024 год Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: