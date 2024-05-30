Баян Алагузова показала свои "римские каникулы"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Находящаяся в Риме известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает радовать поклонников снимками из Италии, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 29 мая 2024 года, бизнесвумен вновь опубликовала в Instagram серию фотографий, которые лаконично подписала: "Римские каникулы".
Фолловеры закидали Баян Алагузову комплиментами под снимками с ее "римских каникул":
- "Красивая пара".
- "Какая вы красотка".
- "Мир познаем, благодаря вам".
- "Такие шикарные в шикарном городе".
- "Будьте всегда счастливы, как сейчас".
- "Классная парочка, супер счастья вам".
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Ранее Баян Алагузова анонсировала поездку в Рим, а 28 мая 2024 года она впервые опубликовала ряд фотографий оттуда.
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