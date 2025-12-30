"Свой план": Лариса Долина сохраняет элитное жилье за собой

История с квартирой, расположенной в одном из самых престижных и дорогих районов Москвы и когда-то принадлежавшей известной российской артистке Ларисе Долиной, продолжает быть в центре внимания общественности, сообщает Zakon.kz.

Известно, что исполнительница хита "Погода в доме" должна была освободить квартиру 30 декабря 2025 года.

Однако Долина приняла самостоятельное решение: она отказалась отдать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

По данным источника Telegram-канала "112", причины отказа Долиной не уточняются. "У артистки "свой план на эту жизнь", – говорится в публикации.

Что произошло с квартирой Долиной

Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.

Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.