Димаша Кудайбергена "поймали" папарацци-фанатки
Фото: Instagram/barduselena
Казахстанский певец Димаш Кудайберген продолжает путешествовать по миру со своей концертной программой Stranger. Сейчас он в Риге (Латвия). И здесь его узнают на улице и просят совместное фото, сообщает Zakon.kz.
Поклонницы артиста из Великобритании и России решили стать папарацци и сфотографировали его со стороны около отеля. Снимки вышли плохо, поэтому они попросту подошли к Димашу и попросили совместное фото.
"Что ж, удача – это прекрасная вещь... Сегодня днем, возвращаясь в отель после ланча, мы встретили Димаша с Расулом... Димаш был очень любезен с нами, сказав, что для него большая честь сфотографироваться с нами. Расул любезно сделал для нас фотографии... Те, что мы сделали, по какой-то причине получились размытыми. Мы благодарны за случайные встречи!" – подписан пост.
Летом артист был в Лондоне, и там, даже под покровом ночи, ему не удалось погулять по городу незамеченным.
Димаш Кудайберген прилетел в Ригу 9 декабря. Поклонники тепло встретили его в аэропорту и подарили традиционный латышский музыкальный инструмент кокле.
