Культура и шоу-бизнес

Об очередном успехе Димаша Кудайбергена рассказала его команда

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 16:33 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал победителем чешского хит-парада ÓČKO CHART 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об очередном успехе 31-летнего народного артиста Казахстана объявила его команда:

"В 2025 году Димаш был представлен в ÓČKO CHART сразу с двумя работами – лирической композицией Love Is Not Over Yet и казахской песней Tau Ishinde. По итогам голосования именно Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей и принесла Димашу победу в ÓČKO CHART 2025 года".

Организаторы выразили надежду, что в будущем Кудайберген сможет лично получить награду в студии TV Óčko в Праге.

Также отмечается, что это не первая победа казахстанца в чешском хит-параде. В 2024 году Димаш принял участие в торжественной церемонии вручения премии ÓČKO CHART в Чехии, где одержал победу за 2023 и 2024 годы с композициями Together и When I’ve Got You. С этого времени его музыка регулярно представлена на чешском музыкальном телеканале Óčko, а сам артист остается одним из наиболее заметных участников хит-парада.

"Димаш обладает одной из самых активных и сплоченных фан-аудиторий в мире. Во время каждого участия артиста в хит-параде поклонники из разных стран объединяются, поддерживая инициативы чешских Dears. Благодаря этой поддержке был зафиксирован уникальный результат: Димаш стал единственным исполнителем в истории ÓČKO CHART, который с уверенным отрывом выигрывал все недели голосования подряд и остается непобежденным участником хит-парада", – подчеркнула команда Кудайбергена.

Маркетинговый директор TV Óčko Михал Кржижек, комментируя сотрудничество с артистом, отметил его профессионализм и личные качества.

"У меня есть ощущение, что чем больше звезда, тем больше скромность. На ÓČKO это подтверждалось уже бесчисленное количество раз", – написал он в сообщении для чешских Dears.

В свою очередь поклонники поздравили Димаша с очередной победой и поблагодарили всех, кто голосовал за их кумира:

  • "Браво, Димаш!"
  • "Поздравляю с третьей победой".
  • "Поздравляю Димаша и всех Dears, кто голосовал!"
  • "Дорогие, спасибо всем, кто принимал активное участие в голосовании. Димаш достоин всех наград мира и самых высоких званий".

Новый триумф Димаша: радостную новость объявила команда Кудайбергена

17 декабря 2025 года Димаш Кудайберген получил новое звание, далекое от сцены. Народному артисту Казахстана присвоили звание Почетного профессора КазНМУ в знак признания его вклада в развитие культуры, духовное воспитание молодежи и продвижение имиджа страны на международной арене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
