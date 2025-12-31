Продюсера "Ласкового мая" заочно арестовали и объявили в международный розыск
Фото: Instagram/razin_andrei_lm
Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, продюсеру "Ласкового мая" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Также информацию о международном розыске подтвердил агентству один из участников процесса.
"Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск", – сказал источник.
Ранее сообщалось, что Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова.
