Продюсера "Ласкового мая" заочно арестовали и объявили в международный розыск

Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, продюсеру "Ласкового мая" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Также информацию о международном розыске подтвердил агентству один из участников процесса.

"Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова.