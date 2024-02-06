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Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина

Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина Фото: Instagram/boris.akunin
Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили). Его обвиняют по двум статьям, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок 2 месяца", – говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

Также отмечено, срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

Литературоведа обвиняют по двум статьям.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)", – добавили в суде.

Акунин находится за пределами России и объявлен в международный розыск.

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Акунин известен своими политическими высказываниями и критикой режима президента России.

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