Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок 2 месяца", – говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции города Москвы.
Также отмечено, срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.
Литературоведа обвиняют по двум статьям.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)", – добавили в суде.
Акунин находится за пределами России и объявлен в международный розыск.
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Акунин известен своими политическими высказываниями и критикой режима президента России.