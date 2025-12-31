Игорь Крутой показал свою 91-летнюю маму, которая растопила сердца поклонников маэстро

Сегодня, 31 декабря 2025 года, известный российский композитор Игорь Крутой порадовал поклонников новыми публикациями в Instsgram. Одна из них – с участием матери маэстро, которая растопила сердца подписчиков сына, сообщает Zakon.kz.

В видеообращении Светлана Семёновна поделилась своими эмоциями в канун Нового года:

"Хочу сказать, что это – счастливый миг. Знаете, самый счастливый миг – это когда понимаешь, что дети взрослые, ничего нельзя изменить уже. Но мысль о том, что они состоялись, они уважаемые и занимаются любимым делом – это замечательно! Хоть мне хотелось бы видеть их каждую минуту, но пусть они будут там, где нашли себя, и будут счастливы".

Также родительница композитора обратилась к о всем с пожеланиями:

"Всем людям (желаю. – Прим. ред.) здоровья, мира, успеха, счастливой семьи, любви".

Кроме того, Крутая рассказала, о чем ты мечтает в 2026 году.

"В первую очередь – чтобы дети были здоровы и счастливы", – подчеркнула она.

Светлана Семёновна добавила, что еще она мечтает побольше быть с детьми.

В ответ фолловеры маэстро поздравили его маму с наступающим Новым годом и пожелали ей здоровья и долголетия. Они отметили, что были растроганы видеообращением Светланы Семёновны:

"С наступающим Новым годом вас, маэстро!"

"С Новым годом, дорогой маэстро! Счастья тебе и твоей большой семье!"

"С наступающим Новым годом и главное – здоровья всем и родителям! Берегите близких и друзей".

"Счастья и здоровья, долголетия! Какое счастье иметь мамочку! Мы – дети, пока мама жива. С Новым годом".

"Как же я ее люблю! Ни в одно стихотворение не уместится моя любовь к ней... Она огромна! Господи, пусть моя любимая Светлана Семёновна будет жива и здорова много-много-много лет и все, что она желает, исполнится".

"Сегодня столько сюрпризов от вас, Игорь Яковлевич! Спасибо вам и Алле Яковлевне за эту встречу с вашей мамой! Рады были встрече с нею, здоровья ей. Пока живы наши мамы, мы остаемся детьми"... Пусть все будет хорошо!"

Ранее мы писали, что Игорь Крутой и казахстанский артист Alex Lim подготовили сюрприз к Новому году. Какой именно, можете узнать здесь.