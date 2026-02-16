#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

71-летний Игорь Крутой показал 92-летнюю маму и поделился радостным событием

Игорь Крутой, мама, день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 00:34 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
71-летний известный композитор Игорь Крутой нежно обратился к своей маме, которой 16 февраля исполнилось 92 года, сообщает Zakon.kz.

Обращение маэстро опубликовал на своей странице в Instagram. Также он разместил видео, на котором разговаривает с именинницей по видеозвонку.

"Моей маме сегодня 92. Здоровья, здоровья, здоровья. И спасибо за жизнь!" – написал Игорь Крутой под постом.

Публикация набрала множество поздравлений.

  • Крепкого здоровья и долгих лет жизни дорогой Светлане Семеновне! Спасибо ей большое от миллионов поклонников за такого сына!
  • Самое главное здоровья, радости и много счастливых моментов!
  • Мама у вас красавица. Мы, женщины, прически делаем для себя, а не для чуваков. Крепкого ей здоровья и вам тоже!

Ранее Али Окапов поделился радостной новостью.

Айсулу Омарова
