71-летний Игорь Крутой показал 92-летнюю маму и поделился радостным событием
Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
71-летний известный композитор Игорь Крутой нежно обратился к своей маме, которой 16 февраля исполнилось 92 года, сообщает Zakon.kz.
Обращение маэстро опубликовал на своей странице в Instagram. Также он разместил видео, на котором разговаривает с именинницей по видеозвонку.
"Моей маме сегодня 92. Здоровья, здоровья, здоровья. И спасибо за жизнь!" – написал Игорь Крутой под постом.
Публикация набрала множество поздравлений.
- Крепкого здоровья и долгих лет жизни дорогой Светлане Семеновне! Спасибо ей большое от миллионов поклонников за такого сына!
- Самое главное здоровья, радости и много счастливых моментов!
- Мама у вас красавица. Мы, женщины, прически делаем для себя, а не для чуваков. Крепкого ей здоровья и вам тоже!
Ранее Али Окапов поделился радостной новостью.
