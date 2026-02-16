71-летний Игорь Крутой показал 92-летнюю маму и поделился радостным событием

Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой

71-летний известный композитор Игорь Крутой нежно обратился к своей маме, которой 16 февраля исполнилось 92 года, сообщает Zakon.kz.

Обращение маэстро опубликовал на своей странице в Instagram. Также он разместил видео, на котором разговаривает с именинницей по видеозвонку. "Моей маме сегодня 92. Здоровья, здоровья, здоровья. И спасибо за жизнь!" – написал Игорь Крутой под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65) Публикация набрала множество поздравлений. Крепкого здоровья и долгих лет жизни дорогой Светлане Семеновне! Спасибо ей большое от миллионов поклонников за такого сына!

Самое главное здоровья, радости и много счастливых моментов!

Мама у вас красавица. Мы, женщины, прически делаем для себя, а не для чуваков. Крепкого ей здоровья и вам тоже! Ранее Али Окапов поделился радостной новостью.

