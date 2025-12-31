#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Перед Новым годом у Лизы Арзамасовой случилось горе

У Лизы Арзамасовой умерла бабушка, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 03:55 Фото: Telegram/Арзамасова Лиза
30 декабря российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова рассказала о горе в семье, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале она написала о смерти бабушки. Подробности смерти родственницы Арзамасова раскрывать не стала.

"Сегодня не стало моего Ангела, моей прекрасной бабушки. Не выразить грусть словами. Хочу верить, что там на небесах они с дедом встретятся и больше уже никогда не расстанутся", – написала актриса.

Также Арзамасова рассказала трогательную историю про бабушку от своего деда. Они прожили вместе почти 65 лет.

Комментарий с соболезнованиями под записью оставила коллега Арзамасовой по сериалу "Папины дочки" Мирослава Карпович.

"Лиза… Светлая память бабушке, светлая память дедушке", – написала коллега Арзамасовой.

31 декабря Игорь Крутой показал свою 91-летнюю маму, которая растопила сердца поклонников маэстро.

Фото Алия Абди
Алия Абди
