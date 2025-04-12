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Культура и шоу-бизнес

Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов

Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 00:08 Фото: Telegram/LizaArzamasova
Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова порадовала подписчиков милыми семейными видео, сообщает Zakon.kz.

12 апреля на своей странице в Instagram она опубликовала кадры с трехлетним сыном Львом. На видео ребенок смешно говорит "Дубай". 

"Карусель милоты вам от нашего Льва Ильича. Спасибо, Илюша. Спасибо, семья", – написала Арзамасова под постом. 

Фанаты актрисы оставили множество восхищенных комментариев под видео:

  • Забавный малыш, копия мамы. Такой милый и добрый взгляд. Обожаю вашу семью, вы дарите сплошной позитив!
  • Какой же он у вас красивый!
  • О, супер! Левушка это клево! Принц!
  • Настоящий артист! 

А ранее Баян Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью. 

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Айсулу Омарова
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