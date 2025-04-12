Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов
Фото: Telegram/LizaArzamasova
Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова порадовала подписчиков милыми семейными видео, сообщает Zakon.kz.
12 апреля на своей странице в Instagram она опубликовала кадры с трехлетним сыном Львом. На видео ребенок смешно говорит "Дубай".
"Карусель милоты вам от нашего Льва Ильича. Спасибо, Илюша. Спасибо, семья", – написала Арзамасова под постом.
Фанаты актрисы оставили множество восхищенных комментариев под видео:
- Забавный малыш, копия мамы. Такой милый и добрый взгляд. Обожаю вашу семью, вы дарите сплошной позитив!
- Какой же он у вас красивый!
- О, супер! Левушка это клево! Принц!
- Настоящий артист!
А ранее Баян Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью.
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