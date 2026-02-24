#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала подарок, который Илья Авербух получил от детей на 23 февраля

актриса Елизавета Арзамасова, фигурист и тренер Илья Авербух, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 18:08 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Накануне, 23 февраля 2026 года, российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала видеопоздравление, которое дети подготовили для отца – фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы Ильи Авербуха, сообщает Zakon.kz.

30-летняя Елизавета Арзамасова уточнила, что поздравление приурочено к важному празднику.

"В День защитника Отечества главный подарок папе от Левушки! Это его первая запись песенки в жизни. Он ее сделал без участия родителей со своим учителем музыки Денисом, автором этой песни. С праздником, друзья!" – написала Арзамасова.

На поздравление Левушки и Лии отреагировал не только Авербух, но и поклонники семьи:

  • "Чудо!"
  • "100% хит, Лизонька!"
  • "Браво, Лева, браво, Денис!"
  • "А Лия какая красивая! Солнышко".
  • "Супер! Замечательное исполнением и отличный подарок для суперпапы!"
  • "Какая чудесная песня для папы от Левушки! Сестренка помогает братику! Молодцы дети!"
  • "Какая милая песенка в исполнении Левушки, чудесный голосок. А прелестная сестричка помогает".
  • "Просто невероятно и прекрасно, Лизонька! Браво, Лев Ильич! И голос, и слух! Супер спел! Это хит! Браво".
  • "Какая прелесть! Левушка серьезно подошел, умничка. А Лия улыбашка такая всегда! Папочку осчастливили, молодцы".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 18:08
Лиза Арзамасова публично обратилась к Илье Авербуху

18 декабря 2025 года мы писали, что в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха произошло важное событие. Какое именно – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
