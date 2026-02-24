Лиза Арзамасова показала подарок, который Илья Авербух получил от детей на 23 февраля

Накануне, 23 февраля 2026 года, российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала видеопоздравление, которое дети подготовили для отца – фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы Ильи Авербуха, сообщает Zakon.kz.

30-летняя Елизавета Арзамасова уточнила, что поздравление приурочено к важному празднику.

"В День защитника Отечества главный подарок папе от Левушки! Это его первая запись песенки в жизни. Он ее сделал без участия родителей со своим учителем музыки Денисом, автором этой песни. С праздником, друзья!" – написала Арзамасова.

На поздравление Левушки и Лии отреагировал не только Авербух, но и поклонники семьи:

"Чудо!"

"100% хит, Лизонька!"

"Браво, Лева, браво, Денис!"

"А Лия какая красивая! Солнышко".

"Супер! Замечательное исполнением и отличный подарок для суперпапы!"

"Какая чудесная песня для папы от Левушки! Сестренка помогает братику! Молодцы дети!"

"Какая милая песенка в исполнении Левушки, чудесный голосок. А прелестная сестричка помогает".

"Просто невероятно и прекрасно, Лизонька! Браво, Лев Ильич! И голос, и слух! Супер спел! Это хит! Браво".

"Какая прелесть! Левушка серьезно подошел, умничка. А Лия улыбашка такая всегда! Папочку осчастливили, молодцы".

