Лиза Арзамасова показала подарок, который Илья Авербух получил от детей на 23 февраля
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Накануне, 23 февраля 2026 года, российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала видеопоздравление, которое дети подготовили для отца – фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы Ильи Авербуха, сообщает Zakon.kz.
30-летняя Елизавета Арзамасова уточнила, что поздравление приурочено к важному празднику.
"В День защитника Отечества главный подарок папе от Левушки! Это его первая запись песенки в жизни. Он ее сделал без участия родителей со своим учителем музыки Денисом, автором этой песни. С праздником, друзья!" – написала Арзамасова.
На поздравление Левушки и Лии отреагировал не только Авербух, но и поклонники семьи:
- "Чудо!"
- "100% хит, Лизонька!"
- "Браво, Лева, браво, Денис!"
- "А Лия какая красивая! Солнышко".
- "Супер! Замечательное исполнением и отличный подарок для суперпапы!"
- "Какая чудесная песня для папы от Левушки! Сестренка помогает братику! Молодцы дети!"
- "Какая милая песенка в исполнении Левушки, чудесный голосок. А прелестная сестричка помогает".
- "Просто невероятно и прекрасно, Лизонька! Браво, Лев Ильич! И голос, и слух! Супер спел! Это хит! Браво".
- "Какая прелесть! Левушка серьезно подошел, умничка. А Лия улыбашка такая всегда! Папочку осчастливили, молодцы".
