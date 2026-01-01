Семья покойной Брижит Бардо не приняла помощь Макрона и просит французов отказаться от употребления конины

Родные французской актрисы отказались от официальных ритуальных почестей и попросили положить конец употреблению конины, сообщает Zakon.kz.

Семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на заупокойную мессу, которая пройдет 7 января в день похорон актрисы в церкви Сен-Тропе. Об этом пишет La Dépêche.

По данным источников издания, Елисейский дворец предложил близким Бардо организовать национальную церемонию прощания, но семья оставила это обращение без ответа. Супруг актрисы Бернар д'Ормаль заявил, что в качестве национальной дани уважения властям следовало бы создать Государственный секретариат по защите животных и "положить конец этому ужасу употребления конины".

Газета напомнила, что в 2023 году Бардо, возглавлявшая фонд в защиту живой природы, написала письмо Макрону, выразив возмущение его "бездействием и трусостью" в деле защиты животных.

Актрису похоронят на городском кладбище, где уже покоятся ее родители и первый супруг Роже Вадим. Закрытая церемония пройдёт в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон. Для жителей города и поклонников трансляцию выведут на экраны в порту и на площади Плас-де-Лис.

С Сен-Тропе была связана вся поздняя жизнь Бардо. В 1958 году она приобрела дом, переехала туда после ухода из кино и жила там до самой смерти.

Актриса скончалась 28 декабря в возрасте 91 года.