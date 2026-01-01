#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Семья покойной Брижит Бардо не приняла помощь Макрона и просит французов отказаться от употребления конины

Похороны Брижит Бардо , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 08:50 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Родные французской актрисы отказались от официальных ритуальных почестей и попросили положить конец употреблению конины, сообщает Zakon.kz.

Семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на заупокойную мессу, которая пройдет 7 января в день похорон актрисы в церкви Сен-Тропе. Об этом пишет La Dépêche.

По данным источников издания, Елисейский дворец предложил близким Бардо организовать национальную церемонию прощания, но семья оставила это обращение без ответа. Супруг актрисы Бернар д'Ормаль заявил, что в качестве национальной дани уважения властям следовало бы создать Государственный секретариат по защите животных и "положить конец этому ужасу употребления конины".

Газета напомнила, что в 2023 году Бардо, возглавлявшая фонд в защиту живой природы, написала письмо Макрону, выразив возмущение его "бездействием и трусостью" в деле защиты животных.

Актрису похоронят на городском кладбище, где уже покоятся ее родители и первый супруг Роже Вадим. Закрытая церемония пройдёт в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон. Для жителей города и поклонников трансляцию выведут на экраны в порту и на площади Плас-де-Лис.

С Сен-Тропе была связана вся поздняя жизнь Бардо. В 1958 году она приобрела дом, переехала туда после ухода из кино и жила там до самой смерти.

Актриса скончалась 28 декабря в возрасте 91 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Просили добавки: казахстанская конина понравилась французам
11:32, 02 ноября 2023
Просили добавки: казахстанская конина понравилась французам
91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием
22:02, 16 октября 2025
91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием
Брижит Бардо вновь оказалась в больнице
21:45, 24 ноября 2025
Брижит Бардо вновь оказалась в больнице
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: