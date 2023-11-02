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Просили добавки: казахстанская конина понравилась французам

Казахстанская конина пришлась по вкусу французам Фото: pixabay
Вице-премьер-министр Серик Жумангарин 2 ноября в Акорде рассказал, что членам французской делегации пришлась по вкусу казахстанская конина. Теперь ее планируют поставлять во Францию, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Казахстане есть 32 поставщика, которые продают конину в Японию. Теперь в Минторговли хотят расширить географию поставок, сообщил Серик Жумангарин.

"Вчера с французами разговаривали по экспорту конины. Поскольку Франция – страна, которая конину потребляет, надо нарастить объемы поставок во Францию. Вчера угощали их тоже, мясо показывали. Они добавку просили".Серик Жумангарин

Вице-премьер отметил, что ситуация с кониной в Казахстане очень хорошая. Поголовье лошадей растет.

"У нас основные продуктовые породы на западе сосредоточены: кушумская и мугалжарская. Мы сейчас принимаем решение сделать на базе СХОС (сельскохозяйственной опытной станции. – Прим. ред.) в Актобе отдельный филиал Института животноводства, который занимался бы только коневодством. И там же как раз у нас казанат порода в Костанае есть, скаковая".Серик Жумангарин

1 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон с официальным визитом посетил Казахстан и встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Какие совместные проекты обсудили главы государств, можно прочитать здесь.

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