Культура и шоу-бизнес

Праздничный концерт в Алматы впечатлил иностранцев

Концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 06:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Афганские студентки остались в восторге от новогоднего концерта на площади Астана в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Они выразили восторг уровнем проведения мероприятия. Об этом передает Almaty.tv.

"Все продумано до мелочей, от оформления до программы. Видно, что вложили душу. Очень современно и интересно для молодежи", – поделилась впечатлениями студентка одного из алматинских вузов Zohra Pardis.

По словам другой студентки из Афганистана Sama Hamid, они в первый раз увидели вживую выступление казахстанских артистов.

"Мы очень много фотографировались и снимали на видео. Нам все нравится", – сказала она.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершением мероприятия стало новогоднее поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева, после чего участники торжества смогли насладиться праздничным фейерверком.

"Несмотря на дождливую погоду, на площади Астана собралось более 50 тыс. человек, которые встретили 2026 год под открытым небом", – передает пресс-служба городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Астане также прошли масштабные праздничные мероприятия. Жители и гости города собрались на центральных площадках, чтобы вместе встретить Новый год и насладиться праздничной атмосферой.

