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События

Новогодний салют и праздничный концерт порадовали алматинцев

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11 Фото: акимат Алматы
В Алматы на площади Астана ярко и масштабно отпраздновали наступление нового 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся на площади Астана жители и гости Алматы увидели трансляцию новогоднего поздравления главы государства, за которым последовало исполнение гимна Республики Казахстан.

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11

Фото: акимат Алматы

Кульминацией мероприятия стал грандиозный салют, который озарил ночное небо в первые минуты 2025 года. Зрители с восхищением смотрели на разноцветные огни, стараясь запечатлеть этот момент.

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11

Фото: акимат Алматы

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11

Фото: акимат Алматы

В ходе новогоднего концерта выступили известные артисты Казахстана. Среди них были Chingiz Typhoon, Makvin, Orynkhan, 6ellucci, Мархаба Саби, Moldanazar, RaiM и 2RAR. Также для зрителей играл диджей.

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11

Фото: акимат Алматы

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11

Фото: акимат Алматы

Новогоднее мероприятие на площади Астана стало ярким финалом 2024 года и прекрасным началом 2025 года, оставив неизгладимые впечатления у всех, кто решил провести этот вечер под открытым небом Алматы.

Новогодний салют и праздничный концерт порадовал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:11

Фото: акимат Алматы

В Алматы прошел еще один грандиозный концерт на площади Абая, где выступили такие известные артисты, как Беркут, Газизхан Шекербек, 2RAR, солист и продюсер бойз-бенда "Аll Давай" Шокан Маратулы и другие.

Известный фотограф Дмитрий Доценко поделился у себя на странице в социальных сетях завораживающими и яркими снимками новогоднего Алматы.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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