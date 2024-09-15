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Зрители праздничного концерта в Алматы убрали за собой

Алматы, уборка мусора, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 10:46 Фото: акимат Алматы
В Алматы в честь празднования Дня города на площади Астана состоялся концерт. Мероприятие с участием звезд казахстанской эстрады собрало тысячи зрителей, которые могли бы оставить после себя горы мусора, но этого не случилось, сообщает Zakon.kz.

После завершения концерта ведущие попросили горожан убрать за собой территорию. Они подчеркнули важность сохранения чистоты и порядка после такого масштабного праздника. Взрослые и дети, а также молодежь активно подключились к сбору мусора, оставленного после мероприятия.

Алматы, уборка мусора, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 10:46

Фото: акимат Алматы

Алматы, уборка мусора, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 10:46

Фото: акимат Алматы

Алматы, уборка мусора, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 10:46

Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы отметили, что в стране объявлена республиканская экологическая программа "Таза Казахстан". В ней принимают участие именитые спортсмены, артисты, звезды театра и кино, волонтеры и неравнодушные граждане. Массовые уборки и посадки деревьев проходят по всему Казахстану.

Напомним, в честь Дня города для жителей и гостей мегаполиса запланирована грандиозная программа. На территории Парка Первого Президента развернуто несколько праздничных площадок. На главной сцене с 14:30 выступят Роза Рымбаева и эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы. Список всех мероприятий можно посмотреть здесь.

Финальным аккордом празднования Дня города станет включение поздравительной подсветки на телебашне "Коктобе" для всех жителей и гостей нашего города.

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