Зрители праздничного концерта в Алматы убрали за собой
После завершения концерта ведущие попросили горожан убрать за собой территорию. Они подчеркнули важность сохранения чистоты и порядка после такого масштабного праздника. Взрослые и дети, а также молодежь активно подключились к сбору мусора, оставленного после мероприятия.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы отметили, что в стране объявлена республиканская экологическая программа "Таза Казахстан". В ней принимают участие именитые спортсмены, артисты, звезды театра и кино, волонтеры и неравнодушные граждане. Массовые уборки и посадки деревьев проходят по всему Казахстану.
Напомним, в честь Дня города для жителей и гостей мегаполиса запланирована грандиозная программа. На территории Парка Первого Президента развернуто несколько праздничных площадок. На главной сцене с 14:30 выступят Роза Рымбаева и эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы. Список всех мероприятий можно посмотреть здесь.
Финальным аккордом празднования Дня города станет включение поздравительной подсветки на телебашне "Коктобе" для всех жителей и гостей нашего города.