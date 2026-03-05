8 Марта в Алматы: опубликовано расписание праздничных концертов и встреч

В преддверии Международного женского дня – 8 Марта – во всех районах Алматы пройдут праздничные мероприятия – концерты, тематические встречи и теплые поздравления, сообщает Zakon.kz.

Расписание праздничных концертов и встреч сегодня, 5 марта 2026 года, опубликовала пресс-служба акимата южной столицы.

5 марта

в 11:00 – праздничная программа в театре "Конкордия".

в 11:00 – концерт "Көктем құшағында" в Доме школьников №6.

в 11:30 – концерт "Бәріненде сен сұлу" в Центре инновационных технологии (мкр. Шугыла).

в 15:00 – концерт "Көктем құшағында" в Казахском национальном женском педагогическом университете (ул. Гоголя, 114). Сбор гостей и фотозона – с 14:30.

в 15:00 – концерт "Көктем шуағы" в университете Нархоз (ул. Жандосова, 55).

в 15:00 – праздничное мероприятие в Центре инновационного творчества (мкр. Нуркент, 14а).

6 марта

в 11:00 – концерт "Әйелмен әлем әдемі" + награждение многодетных матерей "Алтын алқа" и "Күміс алқа" в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

в 14:00 – ретро-концерт "Асыл әже" (совет ветеранов, Центр активного долголетия) в сквере "Сарыарқа" (4-й микрорайон, Аллея памятников).

7 марта

в 12:00 – концерт "Арулар – асыл жандар" в Доме культуры.

Также сообщается, что 5 марта в 11:00 в Музее Алматы (ул. Кабанбай батыра, 132) состоится торжественное открытие выставки "Мен қазақ қыздарына қайран қалам", приуроченной к Международному женскому дню.

Выставка, организованная из фондов Музея Алматы, посвящена роли казахских женщин в истории страны, культуре и искусстве. Экспозиция раскрывает творческое наследие выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие национального искусства и сценической культуры. На выставке будут представлены личные вещи, концертные и сценические костюмы, архивные фотографии, документы и портреты ярких звезд казахского искусства – Хадиши Бөкеевой, Розы Бағлановой, Бибігүл Төлегеновой, Розы Жамановой, Сары Тыныштыгуловой, Майгүл Казтургановой, Мадины Ералиевой, Сауле Мерекеевой и Сауле Жанпейісовой.

В торжественном открытии примут участие представители управления культуры города, творческая интеллигенция, деятели искусства, представители СМИ, а также жители и гости города.

Выставка продлится до 12 марта.

