Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой

72-летняя пенсионерка, которая ушла в лес за грибами, найдена мертвой, сообщает Zakon.kz.

Тело женщины обнаружили в 8 километрах южнее дома отдыха "Берлога", пишет "Вечерняя Караганда".

Информацию Zakon.kz подтвердили в ДЧС региона.

"24 сентября 2023 года в 8 километрах южнее от зоны отдыха "Берлога" поисковой группой пропавшая была обнаружена без признаков жизни", – написали в ДЧС Карагандинской области.

Пожилая женщина ушла в лес за грибами 20 сентября. Все это время 72-летнюю пенсионерку искали спасатели, полицейские, лесники и ее родственники.

Другая печальная новость из Карагандинской области – двухлетний мальчик выпал из окна в Темиртау.