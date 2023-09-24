Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой

грибы, лес Фото: freepik
72-летняя пенсионерка, которая ушла в лес за грибами, найдена мертвой, сообщает Zakon.kz.

Тело женщины обнаружили в 8 километрах южнее дома отдыха "Берлога", пишет "Вечерняя Караганда".

Информацию Zakon.kz подтвердили в ДЧС региона.

"24 сентября 2023 года в 8 километрах южнее от зоны отдыха "Берлога" поисковой группой пропавшая была обнаружена без признаков жизни", – написали в ДЧС Карагандинской области.

Пожилая женщина ушла в лес за грибами 20 сентября. Все это время 72-летнюю пенсионерку искали спасатели, полицейские, лесники и ее родственники.

Другая печальная новость из Карагандинской области – двухлетний мальчик выпал из окна в Темиртау.

Читайте также

сейсмограф
Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
В Усть-Каменогорске на ходу загорелся автомобиль
В Усть-Каменогорске на ходу загорелся автомобиль
Пенсионерка едва не отдала мошенникам 3,5 млн тенге в Рудном
Пенсионерка едва не отдала мошенникам 3,5 млн тенге в Рудном
Мухит Турсынали
Карагандинская область Каркаралинск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления