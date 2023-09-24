Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой
Фото: freepik
72-летняя пенсионерка, которая ушла в лес за грибами, найдена мертвой, сообщает Zakon.kz.
Тело женщины обнаружили в 8 километрах южнее дома отдыха "Берлога", пишет "Вечерняя Караганда".
Информацию Zakon.kz подтвердили в ДЧС региона.
"24 сентября 2023 года в 8 километрах южнее от зоны отдыха "Берлога" поисковой группой пропавшая была обнаружена без признаков жизни", – написали в ДЧС Карагандинской области.
Пожилая женщина ушла в лес за грибами 20 сентября. Все это время 72-летнюю пенсионерку искали спасатели, полицейские, лесники и ее родственники.
Другая печальная новость из Карагандинской области – двухлетний мальчик выпал из окна в Темиртау.
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