#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Спорт

Найден мертвым воспитанник ЦСКА, выступавший за клубы Казахстана

футболист найден мертвым в России, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 01:14 Фото: ФК "Жетысу"
Футболист, воспитанник московского футбольного клуба (ФК) ЦСКА Адамс Лайонел найден мертвым в подмосковном Звенигороде, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", причиной смерти спортсмена могли стать травмы от падения с высоты.

"В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, спортсмен покончил с собой", – говорится в сообщении.

Адамс был российским футболистом, защитником, воспитанником академии ЦСКА. В России он играл за "Енисей", тверскую "Волгу" и "КАМАЗ". В разные годы спортсмен играл в таких казахстанских командах как "Каспий", "Туран", "Жетысу" и "Шахтер". На международном уровне он провел один матч за юношескую сборную России (до 18 лет) и участвовал в летней Универсиаде 2017 года в составе студенческой сборной.

Ранее сообщалось, что умер легендарный кинорежиссер Бела Тарр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой
13:48, 24 сентября 2023
Заблудившаяся в лесу Каркаралинска пенсионерка найдена мертвой
Пропавший в Акмолинской области полицейский найден мертвым
11:15, 25 июня 2023
Пропавший в Акмолинской области полицейский найден мертвым
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Австрии, найден мертвым
08:29, 03 ноября 2024
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Австрии, найден мертвым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: