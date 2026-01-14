Найден мертвым воспитанник ЦСКА, выступавший за клубы Казахстана

Футболист, воспитанник московского футбольного клуба (ФК) ЦСКА Адамс Лайонел найден мертвым в подмосковном Звенигороде, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", причиной смерти спортсмена могли стать травмы от падения с высоты.

"В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, спортсмен покончил с собой", – говорится в сообщении.

Адамс был российским футболистом, защитником, воспитанником академии ЦСКА. В России он играл за "Енисей", тверскую "Волгу" и "КАМАЗ". В разные годы спортсмен играл в таких казахстанских командах как "Каспий", "Туран", "Жетысу" и "Шахтер". На международном уровне он провел один матч за юношескую сборную России (до 18 лет) и участвовал в летней Универсиаде 2017 года в составе студенческой сборной.

