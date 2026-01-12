#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

На Ларису Долину подали жалобу в России

эстрадная певица Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:29 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Известную российскую эстрадную певицу Ларису Долину заподозрили в незаконном возведении искусственного пруда в Подмосковье, сообщает Zakon.kz.

Как пишут 12 января 2026 года "Известия", обращение в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны Ларисы Долиной направил саратовский предприниматель Глеб Рыськов. По его данным, певица незаконно возвела искусственный пруд в защитной прибрежной полосе безымянного ручья в Подмосковье.

"Однако искусственный пруд площадью 230 кв. м выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что прямо запрещено Водным кодексом. Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз", – указывается в обращении.

По данным бизнесмена, участок с кадастровым номером, принадлежащий Ларисе Долиной, незаконно сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы, которая по закону не может находиться в частной собственности и должна быть доступна для всех.

Отмечается, что Глеб Рыськов просит провести проверку, а также привлечь народную артистку к административной ответственности и принять меры по немедленному устранению нарушений, включая ликвидацию пруда, восстановление рельефа и рекультивацию почвы.

Кроме того, предприниматель требует освободить береговую и прибрежную защитную полосы от частных владений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:29
Лариса Долина устроила элитный отпуск в ОАЭ

9 января 2026 года стало известно, что Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках, после продажи которой угодила в скандал, и покинула Россию.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
