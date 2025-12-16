Скандальная квартира Ларисы Долиной: Верховный суд России встал на сторону Лурье

Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках и направил спор на новое рассмотрение, сообщает Zakon.kz.

Основанием стала кассационная жалоба покупательницы недвижимости Полины Лурье.

"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении Верховного суда РФ.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Позже певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, будет ли это сделано сразу или частями.