Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко расплакалась после оглашения решения Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

После завершения заседания журналисты попытались получить комментарий у Лурье, однако она отказалась от общения с прессой. Вместо нее выступила Свириденко, которая обняла свою подзащитную.



"Я не могу не плакать, я что, специально плачу?" – сказала адвокат, подчеркнув, что удовлетворена решением Верховного суда.

По ее словам, ранее она резко критиковала вердикт Хамовнического суда.

"Тогда я говорила, что это решение убивает правосудие. Сейчас могу сказать, что правосудие существует", – отметила Свириденко.

Ранее Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Суд пришел к выводу, что жилье принадлежит покупательнице. В случае если Долина не освободит квартиру, Московский городской суд рассмотрит иск о ее выселении.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Позже певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, будет ли это сделано сразу или частями.