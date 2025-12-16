#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 00:51 Фото: pixabay
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко расплакалась после оглашения решения Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

После завершения заседания журналисты попытались получить комментарий у Лурье, однако она отказалась от общения с прессой. Вместо нее выступила Свириденко, которая обняла свою подзащитную.

"Я не могу не плакать, я что, специально плачу?" – сказала адвокат, подчеркнув, что удовлетворена решением Верховного суда.

По ее словам, ранее она резко критиковала вердикт Хамовнического суда.

"Тогда я говорила, что это решение убивает правосудие. Сейчас могу сказать, что правосудие существует", – отметила Свириденко.

Ранее Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Суд пришел к выводу, что жилье принадлежит покупательнице. В случае если Долина не освободит квартиру, Московский городской суд рассмотрит иск о ее выселении.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Позже певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, будет ли это сделано сразу или частями.

Айсулу Омарова
Читайте также
Скандальная квартира Ларисы Долиной: Верховный суд России встал на сторону Лурье
19:44, 16 декабря 2025
Скандальная квартира Ларисы Долиной: Верховный суд России встал на сторону Лурье
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
18:36, 13 декабря 2025
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
00:43, 06 декабря 2025
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: