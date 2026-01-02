Рудковской исполнился 51 год: она рассказала, в чем видит счастье женщины

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская 2 января поделилась в Instagram планами на свой день рождения, подчеркнув, что праздничный день пройдет в рабочем режиме, сообщает Zakon.kz

В публикации она сообщила, что в 13:00 запустит на Live Арене ледовое шоу "Щелкунчик", а в 18:00 продолжит работу на ВТБ Арене, где будет принимать поздравления во время шоу "Белоснежка". По ее словам, в этот день у нее запланировано сразу четыре проекта параллельно.

Рудковская отметила, что с возрастом чувствует себя мудрее.





"Что сказать. Я стала на год взрослее и мудрее! Счастье женщины еще и в труде, это я уже точно знаю. С днем рождения меня! Принимаю поздравления от всех кто на меня подписан! Всех обняла, ваша пчелка, Яна Рудковская", – написала она.

Публикация вызвала активную реакцию аудитории и собрала множество комментариев от коллег и поклонников.

