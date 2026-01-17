#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Яны Рудковской Виктор Батурин вышел из тюрьмы

Виктор Батурин вышел на свободу, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 07:17 Фото: Telegram/112
69-летний Виктор Батурин, бизнесмен и бывший муж Яны Рудковской, закончил отбывать свое наказание в колонии и вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Симоновский районный суд города Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве. В нем Виктора обвинила его сестра Елена. Она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с братом, который рассматривался в австрийском суде ранее. В документах шла речь о компенсации Батурину за пакет акций компании "Интеко" стоимостью свыше 500 млн рублей.

В итоге мужчина провел в колонии 2,5 года, так как было учтено его время нахождения в СИЗО. Об этом 16 января передал Telegram-канал "112".

С 5 октября 2001 года по 29 апреля 2008 года бизнесмен был женат на продюсере Яне Рудковской. После скандального разрыва бывшие супруги в суде делили детей – их общего сына Николая, а также сына Батурина от первого брака, Андрея. В итоге оба ребенка остались с Рудковской и она официально усыновила Андрея.

Сам предприниматель и Рудковская еще не комментировали освобождение из тюрьмы.

На днях певица Валерия опубликовала трогательный пост, адресованный дочери своего супруга Иосифа Пригожина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Яна Рудковская пафосно поздравила Евгения Плющенко с днем рождения
07:07, 04 ноября 2024
Яна Рудковская пафосно поздравила Евгения Плющенко с днем рождения
Яна Рудковская показала новые кадры с Плющенко после пластической операции
06:35, 08 июля 2025
Яна Рудковская показала новые кадры с Плющенко после пластической операции
Яна Рудковская уехала из России в Европу
00:41, 10 ноября 2025
Яна Рудковская уехала из России в Европу
