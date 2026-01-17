Бывший муж Яны Рудковской Виктор Батурин вышел из тюрьмы

69-летний Виктор Батурин, бизнесмен и бывший муж Яны Рудковской, закончил отбывать свое наказание в колонии и вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Симоновский районный суд города Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве. В нем Виктора обвинила его сестра Елена. Она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с братом, который рассматривался в австрийском суде ранее. В документах шла речь о компенсации Батурину за пакет акций компании "Интеко" стоимостью свыше 500 млн рублей.

В итоге мужчина провел в колонии 2,5 года, так как было учтено его время нахождения в СИЗО. Об этом 16 января передал Telegram-канал "112".

С 5 октября 2001 года по 29 апреля 2008 года бизнесмен был женат на продюсере Яне Рудковской. После скандального разрыва бывшие супруги в суде делили детей – их общего сына Николая, а также сына Батурина от первого брака, Андрея. В итоге оба ребенка остались с Рудковской и она официально усыновила Андрея.

Сам предприниматель и Рудковская еще не комментировали освобождение из тюрьмы.

