"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой

Известный российский композитор 65-летний Игорь Николаев презентовал новую песню. Артист поделился с аудиторией небольшим отрывком клипа, премьера которого состоится 2 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В главной роли выступила, конечно же, его третья супруга Юлия Проскурякова.

В описании к видео маэстро уточнил, что музыку к композиции написал его друг – пианист Игорь Крутой. Стихи сочинил сам Николаев.

Вместо радужных комплиментов поклонники оставляют критические замечания. Многие вспоминают экс-жену Наташу Королёву. Есть и те, кто пытается встать на сторону молодой Проскуряковой, но их очень мало.

С Наташей песни были лучше.

Красиво, но нет изюминки в мелодиях, нет шедевра. Песня так себе, на троечку. Повторить тот успех, как с альбомами Королёвой и Аллегровой не получается! Не хиты и не формат! Если честно судить, без обид.

Все натянуто, все для красивой картинки, но души нет, фальш во всем. Поэтому и не звучит и клип не смотрится.

Как-то не проникается, послушал и все. А старые песни живут десятилетиями и поднимают вас на пьедестал. Почему так происходит, все не то.

Не то.

Нет, это не ваша все.

Главное, что Наташа Королёва лайкнула.

Не те времена... увы.

Не понравилась. Хитом не будет. Хоть тысяч раз прослушивать.

Неужели надо снова развестись, чтобы писать хиты...

Не твоя, твоя другая.

Проскурякова стала третьей женой Николаева в 2010 году. Недавно она обратилась к супругу с душевным поздравлением. В браке с Королёвой артист был 9 лет.

