Культура и шоу-бизнес

"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой

Николаев с Проскуряковой, новая песня, воспоминания про Королёву, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 14:45 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Известный российский композитор 65-летний Игорь Николаев презентовал новую песню. Артист поделился с аудиторией небольшим отрывком клипа, премьера которого состоится 2 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В главной роли выступила, конечно же, его третья супруга Юлия Проскурякова.

В описании к видео маэстро уточнил, что музыку к композиции написал его друг – пианист Игорь Крутой. Стихи сочинил сам Николаев.

Вместо радужных комплиментов поклонники оставляют критические замечания. Многие вспоминают экс-жену Наташу Королёву. Есть и те, кто пытается встать на сторону молодой Проскуряковой, но их очень мало.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 14:45
"Как живая": Тарзан показал новую картину с Наташей Королёвой
  • С Наташей песни были лучше.
  • Красиво, но нет изюминки в мелодиях, нет шедевра. Песня так себе, на троечку. Повторить тот успех, как с альбомами Королёвой и Аллегровой не получается! Не хиты и не формат! Если честно судить, без обид.
  • Все натянуто, все для красивой картинки, но души нет, фальш во всем. Поэтому и не звучит и клип не смотрится.
  • Как-то не проникается, послушал и все. А старые песни живут десятилетиями и поднимают вас на пьедестал. Почему так происходит, все не то.
  • Не то.
  • Нет, это не ваша все.
  • Главное, что Наташа Королёва лайкнула.
  • Не те времена... увы.
  • Не понравилась. Хитом не будет. Хоть тысяч раз прослушивать.
  • Неужели надо снова развестись, чтобы писать хиты...
  • Не твоя, твоя другая.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 14:45
"Скользкий ты, Леопольд": фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге

Проскурякова стала третьей женой Николаева в 2010 году. Недавно она обратилась к супругу с душевным поздравлением. В браке с Королёвой артист был 9 лет.

Ранее 51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха. В кадре актриса позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигурку. Что и следовала ожидать, женская аудитория разделилась на два лагеря. Одни оставляют слова восхищения, другие же пишут о фоторедакторах и операциях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год
12:30, Сегодня
"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год
91-летний Владимир Познер стал звездой Instagram Динары Сатжан
11:39, Сегодня
91-летний Владимир Познер стал звездой Instagram Динары Сатжан
"Что?": завидный холостяк Димаш Адилет показал главную женщину в жизни
10:19, Сегодня
"Что?": завидный холостяк Димаш Адилет показал главную женщину в жизни
