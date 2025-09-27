"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
В главной роли выступила, конечно же, его третья супруга Юлия Проскурякова.
В описании к видео маэстро уточнил, что музыку к композиции написал его друг – пианист Игорь Крутой. Стихи сочинил сам Николаев.
Вместо радужных комплиментов поклонники оставляют критические замечания. Многие вспоминают экс-жену Наташу Королёву. Есть и те, кто пытается встать на сторону молодой Проскуряковой, но их очень мало.
- С Наташей песни были лучше.
- Красиво, но нет изюминки в мелодиях, нет шедевра. Песня так себе, на троечку. Повторить тот успех, как с альбомами Королёвой и Аллегровой не получается! Не хиты и не формат! Если честно судить, без обид.
- Все натянуто, все для красивой картинки, но души нет, фальш во всем. Поэтому и не звучит и клип не смотрится.
- Как-то не проникается, послушал и все. А старые песни живут десятилетиями и поднимают вас на пьедестал. Почему так происходит, все не то.
- Не то.
- Нет, это не ваша все.
- Главное, что Наташа Королёва лайкнула.
- Не те времена... увы.
- Не понравилась. Хитом не будет. Хоть тысяч раз прослушивать.
- Неужели надо снова развестись, чтобы писать хиты...
- Не твоя, твоя другая.
Проскурякова стала третьей женой Николаева в 2010 году. Недавно она обратилась к супругу с душевным поздравлением. В браке с Королёвой артист был 9 лет.
