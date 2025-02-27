В семье единственного сына Наташи Королёвой пополнение

Бывшая стриптизерша, а ныне невестка советской и российской эстрадной певицы Наташи Королёвой Мелисса накануне, 26 февраля 2025 года, показала нового члена семьи, сообщает Zakon.kz.

Видео с попугаем супруга Архипа Глушко опубликовала в своем Instagram.

"Наш любимый Жаб-Жаб", – подписала публикацию невестка 51-летней заслуженной артистки РФ.

Подписчики Мелиссы отметили, что новый член их с Архипом семьи деловой и красивый:

"Какой красавчик".

"Ваш попугай такой деловой".

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Ранее сообщалось, что Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию. Об этом стало известно из соцсетей Мелиссы Глушко, которая поделилась кадрами сафари в Дубае с супругом.