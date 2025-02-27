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Культура и шоу-бизнес

В семье единственного сына Наташи Королёвой пополнение

В семье единственного сына Наташи Королёвой пополнение, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 11:28 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Бывшая стриптизерша, а ныне невестка советской и российской эстрадной певицы Наташи Королёвой Мелисса накануне, 26 февраля 2025 года, показала нового члена семьи, сообщает Zakon.kz.

Видео с попугаем супруга Архипа Глушко опубликовала в своем Instagram.

"Наш любимый Жаб-Жаб", – подписала публикацию невестка 51-летней заслуженной артистки РФ.

Подписчики Мелиссы отметили, что новый член их с Архипом семьи деловой и красивый:

  • "Какой красавчик".
  • "Ваш попугай такой деловой".

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Ранее сообщалось, что Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию. Об этом стало известно из соцсетей Мелиссы Глушко, которая поделилась кадрами сафари в Дубае с супругом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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