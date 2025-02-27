В семье единственного сына Наташи Королёвой пополнение
Фото: Instagram/melissa_foxs_
Бывшая стриптизерша, а ныне невестка советской и российской эстрадной певицы Наташи Королёвой Мелисса накануне, 26 февраля 2025 года, показала нового члена семьи, сообщает Zakon.kz.
Видео с попугаем супруга Архипа Глушко опубликовала в своем Instagram.
"Наш любимый Жаб-Жаб", – подписала публикацию невестка 51-летней заслуженной артистки РФ.
Подписчики Мелиссы отметили, что новый член их с Архипом семьи деловой и красивый:
- "Какой красавчик".
- "Ваш попугай такой деловой".
Ранее сообщалось, что Наташа Королёва с сыном и невесткой покинули Россию. Об этом стало известно из соцсетей Мелиссы Глушко, которая поделилась кадрами сафари в Дубае с супругом.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript