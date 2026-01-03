#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова запела и удивила Казнет – видео

Баян Алагузова, песня, сестра , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 01:04 Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вышла на одну сцену вместе со своей сестрой, певицей Багым Мухитденовой, сообщает Zakon.kz.

Отрывок выступления опубликовал 3 января на своей странице в Instagram телеканал "Хабар".

Сестры исполнили композицию на казахском языке "Ғашықпын".

"Отрывок с творческого вечера Багым Мухитденовой", – говорится в сообщении под публикацией.

Видео набрало множество удивленных и восторженных комментариев.

  • Голос Баян смонтировали?
  • Такая спокойная приятная песня и голос прекрасный!
  • Всегда восхищает скромный стильный дорогой внешний вид Баян! Со вкусом женщина!

А ранее стало известно, что большой юбилейный концерт 70-летней Ларисы Долиной отменили в Москве на фоне скандала.

Айсулу Омарова
