Баян Алагузова запела и удивила Казнет – видео

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вышла на одну сцену вместе со своей сестрой, певицей Багым Мухитденовой, сообщает Zakon.kz.

Отрывок выступления опубликовал 3 января на своей странице в Instagram телеканал "Хабар".

Сестры исполнили композицию на казахском языке "Ғашықпын".

"Отрывок с творческого вечера Багым Мухитденовой", – говорится в сообщении под публикацией.

Видео набрало множество удивленных и восторженных комментариев.

Голос Баян смонтировали?

Такая спокойная приятная песня и голос прекрасный!

Всегда восхищает скромный стильный дорогой внешний вид Баян! Со вкусом женщина!

