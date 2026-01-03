Баян Алагузова запела и удивила Казнет – видео
Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вышла на одну сцену вместе со своей сестрой, певицей Багым Мухитденовой, сообщает Zakon.kz.
Отрывок выступления опубликовал 3 января на своей странице в Instagram телеканал "Хабар".
Сестры исполнили композицию на казахском языке "Ғашықпын".
"Отрывок с творческого вечера Багым Мухитденовой", – говорится в сообщении под публикацией.
Видео набрало множество удивленных и восторженных комментариев.
- Голос Баян смонтировали?
- Такая спокойная приятная песня и голос прекрасный!
- Всегда восхищает скромный стильный дорогой внешний вид Баян! Со вкусом женщина!
А ранее стало известно, что большой юбилейный концерт 70-летней Ларисы Долиной отменили в Москве на фоне скандала.
