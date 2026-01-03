Большой юбилейный концерт 70-летней Ларисы Долиной отменили в Москве на фоне скандала

Сольный концерт Ларисы Долиной "Юбилей на бис", который должен был пройти 6 марта 2026 года в Московском международном Доме музыки, отменен после скандала с квартирой, сообщает Zakon.kz.

Об этом узнало издание KP.RU.

Выступление планировалось как продолжение юбилейных мероприятий певицы, отметившей 70-летие осенью 2025 года. Билеты на концерт находились в продаже около полугода, однако в январе 2026 года продажи были остановлены, а мероприятие – отменено. По данным издания, на конец декабря было реализовано около 15% билетов.

Отмечается, что организаторы рассматривают возможность переноса концерта на более поздний срок, чтобы увеличить шансы на заполнение зала. Официальные причины отмены не назывались.

Ранее также был отменен концерт Долиной в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. По данным KP.RU, причиной стали низкие продажи билетов. Кроме того, сообщается о слабом интересе к выступлениям артистки в камерном формате – в барах в центре Москвы, где концерты проходят за столиками.

При этом продажи билетов на концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который состоится 25 февраля в БКЗ "Октябрьский", приближаются к 50% заполняемости зала.

С марта у певицы запланирован региональный тур. Осенью 2025 года она провела мини-гастроли по Дальнему Востоку, где залы, по данным издания, были заполнены в среднем на 70-80%.

Что произошло с квартирой Долиной

Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.

Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.