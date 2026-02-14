"Слово пацана 2": Крыжовников в свой день рождения заинтриговал фанатов

Известный режиссер Жора Крыжовников в день своего рождения, 14 февраля, намекнул на возможный выход второго сезона сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал изображение с цифрой "2", написанной красной краской. Публикацию режиссер сопроводил композицией группы "Кино" "Красно-желтые дни".

Кроме того, Крыжовников отметил на фото актеров, сыгравших в первом сезоне, в том числе Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.

В комментариях поклонники оказались в восторге от намека и поздравили режиссера с 47-летием:

– Дорогой Андрей Николаевич, здравствуйте! Беспокоит "Кинопоиск". Во-первых, с днем рождения! Желаем вам больше классных и интересных проектов. Во-вторых, лайкните это сообщение, пожалуйста, если вы действительно анонсировали второй сезон "Слова пацана". Будем очень благодарны и с радостью напишем об анонсе у себя. – Ну только в день рождения можно было сделать такой подарок для всех! Когда всем и все понятно по одной цифре красного цвета, на черном фоне. Спасибо! Будьте здоровы, Андрей Николаевич, и долгих вам лет жизни. – С днем рождения лучший кинорежиссер нашего времени! – Без Никиты Кологривого и Ивана Янковского, какой смысл?

Ранее известный актер Сергей Бурунов, сыгравший Кирилла Суворова, отца Вовы и Марата, в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", выступил против продолжения сериала.