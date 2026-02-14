"Слово пацана 2": Крыжовников в свой день рождения заинтриговал фанатов
В Instagram он опубликовал изображение с цифрой "2", написанной красной краской. Публикацию режиссер сопроводил композицией группы "Кино" "Красно-желтые дни".
Кроме того, Крыжовников отметил на фото актеров, сыгравших в первом сезоне, в том числе Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.
В комментариях поклонники оказались в восторге от намека и поздравили режиссера с 47-летием:
– Дорогой Андрей Николаевич, здравствуйте! Беспокоит "Кинопоиск". Во-первых, с днем рождения! Желаем вам больше классных и интересных проектов. Во-вторых, лайкните это сообщение, пожалуйста, если вы действительно анонсировали второй сезон "Слова пацана". Будем очень благодарны и с радостью напишем об анонсе у себя.
– Ну только в день рождения можно было сделать такой подарок для всех! Когда всем и все понятно по одной цифре красного цвета, на черном фоне. Спасибо! Будьте здоровы, Андрей Николаевич, и долгих вам лет жизни.
– С днем рождения лучший кинорежиссер нашего времени!
– Без Никиты Кологривого и Ивана Янковского, какой смысл?
Ранее известный актер Сергей Бурунов, сыгравший Кирилла Суворова, отца Вовы и Марата, в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", выступил против продолжения сериала.