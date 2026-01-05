#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан обратилась к отцу в соцсетях в день его рождения

родители Динары Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 16:32 Фото: Instagram/zhanabay_satzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан сегодня, 5 января 2026 года, обратилась через социальные сети к папе. Предпринимательница поздравила отца с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем праздничном послании она уточнила, что папа для семьи всегда молодой.

"Всегда энергичный! Всегда активный! Всегда добрый и отзывчивый! Мы тебя любим! Долгой счастливой жизни. Крепкого здоровья, сил и энергии! Больше ходи в Ботаническом саду и наслаждайся жизнью", – написала Сатжан, сопроводив пост серией фотографий.

Немного ранее мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, поздравила младшего сына Абильмансура. Ему исполнилось 19 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану
09:16, 17 января 2025
Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану
Динара Сатжан обратилась к казахстанской Софи Лорен
12:04, 09 июля 2024
Динара Сатжан обратилась к казахстанской Софи Лорен
Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры
23:35, 04 июля 2025
Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: