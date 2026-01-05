Динара Сатжан обратилась к отцу в соцсетях в день его рождения
Фото: Instagram/zhanabay_satzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан сегодня, 5 января 2026 года, обратилась через социальные сети к папе. Предпринимательница поздравила отца с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
В своем праздничном послании она уточнила, что папа для семьи всегда молодой.
"Всегда энергичный! Всегда активный! Всегда добрый и отзывчивый! Мы тебя любим! Долгой счастливой жизни. Крепкого здоровья, сил и энергии! Больше ходи в Ботаническом саду и наслаждайся жизнью", – написала Сатжан, сопроводив пост серией фотографий.
Немного ранее мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, поздравила младшего сына Абильмансура. Ему исполнилось 19 лет.
