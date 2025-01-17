Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану

Известный казахстанский журналист Динара Сатжан опубликовала трогательное поздравление с днем рождения. Сегодня, 17 января 2025 года, отмечает праздник младшая дочь ведущей – Диана, сообщает Zakon.kz.

Свои пожелания она оставила в личном аккаунте в Instagram, сопроводив пост серией архивных и свежих снимков.

"Доча! Как же я благодарна тебе за то, что ты у нас есть. Осознанная. Талантливая. Умная. Красивая. И очень трудолюбивая девочка. Оставайся таким же добрым человеком! Всегда! Ты выбрала балет. Это сложно. Но с твоим упорством возможно все!" Динара Сатжан

Далее она назвала Диану счастьем и отметила, что семья всегда рядом и во всем поддержит.

Также бизнесвумен воспитывает старшего сына Даниала.

Не так давно Сатжан вернулась с новогодних каникул, которые провела в Таиланде. Там она приоткрыла занавес личной жизни и рассказала, что выходит замуж.