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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану

Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 09:16 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известный казахстанский журналист Динара Сатжан опубликовала трогательное поздравление с днем рождения. Сегодня, 17 января 2025 года, отмечает праздник младшая дочь ведущей – Диана, сообщает Zakon.kz.

Свои пожелания она оставила в личном аккаунте в Instagram, сопроводив пост серией архивных и свежих снимков.

"Доча! Как же я благодарна тебе за то, что ты у нас есть. Осознанная. Талантливая. Умная. Красивая. И очень трудолюбивая девочка. Оставайся таким же добрым человеком! Всегда! Ты выбрала балет. Это сложно. Но с твоим упорством возможно все!"Динара Сатжан

Далее она назвала Диану счастьем и отметила, что семья всегда рядом и во всем поддержит.

Также бизнесвумен воспитывает старшего сына Даниала.

Не так давно Сатжан вернулась с новогодних каникул, которые провела в Таиланде. Там она приоткрыла занавес личной жизни и рассказала, что выходит замуж.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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