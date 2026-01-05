Мама Димаша Кудайбергена поздравила младшего сына с днем рождения
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева поздравила младшего сына Абильмансура. Сегодня, 5 января 2026 года, ему исполнилось 19 лет, сообщает Zakon.kz.
Артистка разместила совместное фото на странице в Instagram, оставив поздравительную подпись.
"С днем рождения, дорогой! Долгих лет жизни!" – написала Айтбаева.
Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям, оставив добрые напутствия.
Отец семейства Канат Айтбаев также обратился к сыну через социальные сети.
"С днем рождения замечательного Мансура и прекрасных родителей! Чудесного отдыха вам после грандиозной работы и успехов во всем!" – пишут пользователи.
Не так давно мы рассказывали, что юная поклонница из Астаны по имени Жансая создала портрет для своего кумира Димаша Кудайбергена. Подарок удалось передать артисту, встретившись с его мамой.
