Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена поздравила младшего сына с днем рождения

Светлана Айтбаева, певица, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:57 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева поздравила младшего сына Абильмансура. Сегодня, 5 января 2026 года, ему исполнилось 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Артистка разместила совместное фото на странице в Instagram, оставив поздравительную подпись.

"С днем ​​рождения, дорогой! Долгих лет жизни!" – написала Айтбаева.

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям, оставив добрые напутствия.

Отец семейства Канат Айтбаев также обратился к сыну через социальные сети.

"С днем рождения замечательного Мансура и прекрасных родителей! Чудесного отдыха вам после грандиозной работы и успехов во всем!" – пишут пользователи.

Не так давно мы рассказывали, что юная поклонница из Астаны по имени Жансая создала портрет для своего кумира Димаша Кудайбергена. Подарок удалось передать артисту, встретившись с его мамой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
