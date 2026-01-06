#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Сати Казанова стала одной из избранных монахинь "в миру"

Сати Казанова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 12:29 Фото: Instagram/satikazanova
43-летняя бывшая участница российской женской группы "Фабрика" Сати Казанова поделилась с общественностью, по ее словам, "ошеломительным событием", случившемся 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В начале своего повествования актриса рассказала немного предыстории.

31 декабря 2025 года во время праздников в Ашраме Гуруджи в Германии Учитель объявил о назначении пятерых грихастха – семейных людей с особыми полномочиями в духовной миссии.

"Если проще, это можно считать монахами в миру", – пояснила Сати.

Уже 1 января певица, сидя с ребенком на руках в переполненном храме, получила приглашение от Мастера.

"Он заявил, что я стану одной из избранных. Шок, радость, благоговение – это лишь часть моих переживаний", – рассказала Сати Казанова.

После ритуалов очищения прошла сама церемония посвящения, оставившая у нее "неописуемое чувство величия и радости".

Судя по публикациям из социальных сетей, Казанова интересуется индуизмом и духовными практиками уже несколько лет, регулярно посещает ашрамы и участвует в ритуалах.

Если одни комментаторы поздравляют модель, то остальная часть подписчиков остается в замешательстве.

5 января 2026 года мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, поздравила младшего сына Абильмансура. Ему исполнилось 19 лет.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
