Сати Казанова стала одной из избранных монахинь "в миру"
В начале своего повествования актриса рассказала немного предыстории.
31 декабря 2025 года во время праздников в Ашраме Гуруджи в Германии Учитель объявил о назначении пятерых грихастха – семейных людей с особыми полномочиями в духовной миссии.
"Если проще, это можно считать монахами в миру", – пояснила Сати.
Уже 1 января певица, сидя с ребенком на руках в переполненном храме, получила приглашение от Мастера.
"Он заявил, что я стану одной из избранных. Шок, радость, благоговение – это лишь часть моих переживаний", – рассказала Сати Казанова.
После ритуалов очищения прошла сама церемония посвящения, оставившая у нее "неописуемое чувство величия и радости".
Судя по публикациям из социальных сетей, Казанова интересуется индуизмом и духовными практиками уже несколько лет, регулярно посещает ашрамы и участвует в ритуалах.
Если одни комментаторы поздравляют модель, то остальная часть подписчиков остается в замешательстве.
