Новый образ 66-летней Розы Рымбаевой сразил Казнет

Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева поделилась новыми снимками необычной фотосессии для модного журнала. Образы исполнительницы пришлись по душе армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

В подписи в публикациям значится следующее:





"Неотразимая на сцене, главная икона казахстанской эстрады".

Комментаторы сразу же оценили образы, в которых не каждый день можно лицезреть актрису. Пользователи Сети также выразили слова благодарности и восхищения стилисту.

Неотразимая! Супер! Создателям образа респект!

Роза Куанышевна даст фору молодым моделям.

Роза Рымбаева – наша гордость ! Примадонна!

Икона казахстанской эстрады... золотые слова! Лучше не придумаешь!

Какая шикарная.

Как всегда стильно и лаконично, ничего не убрать и ничего не добавить, в самое сердце.

Шикарно выглядит для своего возраста! Хрупкая, женственная, загадочная, красивая и нежная наша Роза Рымбаева.

Вам нет равных, – пишут подписчики.

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В июле Роза Рымбаева делилась новостью о том, что стала председателем жюри на "Славянском базаре".