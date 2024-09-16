Новый образ 66-летней Розы Рымбаевой сразил Казнет
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева поделилась новыми снимками необычной фотосессии для модного журнала. Образы исполнительницы пришлись по душе армии поклонников, сообщает Zakon.kz.
В подписи в публикациям значится следующее:
"Неотразимая на сцене, главная икона казахстанской эстрады".
Комментаторы сразу же оценили образы, в которых не каждый день можно лицезреть актрису. Пользователи Сети также выразили слова благодарности и восхищения стилисту.
- Неотразимая! Супер! Создателям образа респект!
- Роза Куанышевна даст фору молодым моделям.
- Роза Рымбаева – наша гордость ! Примадонна!
- Икона казахстанской эстрады... золотые слова! Лучше не придумаешь!
- Какая шикарная.
- Как всегда стильно и лаконично, ничего не убрать и ничего не добавить, в самое сердце.
- Шикарно выглядит для своего возраста! Хрупкая, женственная, загадочная, красивая и нежная наша Роза Рымбаева.
- Вам нет равных, – пишут подписчики.
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В июле Роза Рымбаева делилась новостью о том, что стала председателем жюри на "Славянском базаре".
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