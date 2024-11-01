67-летняя Роза Рымбаева восхитила поклонников архивным видео

Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева в первый день ноября 2024 года порадовала подписчиков в Instagram архивным видеороликом, сообщает Zakon.kz.

67-летняя артистка опубликовала кадры из архива телевизионной программы "Тамаша", где исполняла песню "Жездеке".

"В те годы такая прическа была в моде", – написала Роза Рымбаева.

Фолловеры эстрадной певицы с восторгом восприняли публикацию, а также закидали своего кумира комплиментами:

"Что за энергия! Долгих лет жизни".

"Песня, которую мы слушали в детстве".

"Музыка и аранжировка – прекрасны. Хит 90-х".

"Роза – нежная, а голос ее – прекрасный... Роза Куанышевна, продолжайте цвести как роза".

"Эти люди стали знаменитыми и обрели любовь народа, не надевая мини-юбок и не оголяясь".

"Какую бы одежду вы не надели, какую прическу не выбрали бы, вы – моя любимая певица, супруга нашего земляка".

Напомним, 28 октября 2024 года Розе Рымбаевой исполнилось 67 лет. Ее старший сын Али Окапов поздравил знаменитую маму через соцсети, опубликовав архивное фото. Позднее он показал место, куда пригласил именинницу.