Кристен Стюарт собирается снять лакшери версию "Сумерек"

Американская звезда вампирской саги Кристен Стюарт заявила, что желает снять ремейк прославившего ее проекта. Совсем скоро мир может увидеть новые "Сумерки", сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, режиссерский дебют актрисы будет в этом году, и вероятно, что вторым ее проектом в новом качестве станет легендарная история про вампиров из Форкса.

"Мне нравится то, что сделала Кэтрин Хардвик. Мне нравится то, что сделал Крис Вайц. Мне нравится то, что все режиссеры привнесли в эти фильмы. Я бы с удовольствием заново адаптировала "Сумерки". Да, конечно! Я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я полностью в деле!", – сообщила Кристен в недавнем интервью.

Стюарт запланировала показать новый взгляд на историю Беллы и Эдварда, рассказанную "с огромным бюджетом и с большой любовью и поддержкой".

Коллега Кристен по "Сумеркам", Роберт Паттинсон, тоже не против снова сыграть вампира. В интервью Vanity Fair он заявил, что ему нравится отнимать работу у молодых актеров, и сейчас он "очень даже ничего", чтобы снова оказаться в шкуре вечно молодого Эдварда Каллена.

