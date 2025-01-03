Новый фильм с Кристен Стюарт выйдет 31 января

В конце января 2025 года Кристен Стюарт и Стивен Ян предстанут перед поклонниками в новом фильме, сообщает Zakon.kz.

Сюжет драмы "Люби меня" рассказывает о роботах, которые встречаются спустя долгое время после того, как на планете вымерли все люди. С помощью интернета они пытаются узнать, что значит любить и быть живым.

Впервые "Люби меня" показали на фестивале "Сандэнс". Там лента получила премию Альфреда Слоуна, которая вручается выдающемуся фильму, темой которого является наука или технология, или в котором ученый, инженер или математик является главным героем.

А в Японии девушка провела церемонию бракосочетания с аниме-героем, а также стала известна дата цифрового релиза "Соник 3 в кино".