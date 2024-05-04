Звезды "Сумерек" и "Дюны" планируют сняться в новом вампирском триллере

Американская актриса Кристен Стюарт планирует сняться в вампирском триллере "Плоть богов" вместе со звездой "Дюны" Оскаром Айзеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hollywood Reporter, фильм расскажет о супружеской паре Рауле (Айзек) и Алексе (Стюарт), которая каждый вечер покидает роскошные апартаменты и погружается в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды герои встречают таинственную женщину, которая вовлекает их в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.

Отмечается, что режиссером проекта выступил Панос Косматос, известный по хоррору "Мэнди". За сценарий отвечал Эндрю Кевин Уокер (автор триллера "Семь" Дэвида Финчера). Как признался Косматос, создатели фильма хотят отправить зрителя в увлекательное путешествие прямиком к пульсирующему сердцу ада.

Съемки проекта планируют начать уже в 2024 году.

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