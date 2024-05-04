Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Звезды "Сумерек" и "Дюны" планируют сняться в новом вампирском триллере

голливудские звезды планируют сняться в новом вампирском триллере, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:54 Фото: Instagram/official_oscar_isaac_page/kristenstewartsu
Американская актриса Кристен Стюарт планирует сняться в вампирском триллере "Плоть богов" вместе со звездой "Дюны" Оскаром Айзеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hollywood Reporter, фильм расскажет о супружеской паре Рауле (Айзек) и Алексе (Стюарт), которая каждый вечер покидает роскошные апартаменты и погружается в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды герои встречают таинственную женщину, которая вовлекает их в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.

Отмечается, что режиссером проекта выступил Панос Косматос, известный по хоррору "Мэнди". За сценарий отвечал Эндрю Кевин Уокер (автор триллера "Семь" Дэвида Финчера). Как признался Косматос, создатели фильма хотят отправить зрителя в увлекательное путешествие прямиком к пульсирующему сердцу ада.

Съемки проекта планируют начать уже в 2024 году.

Выходной – отличный повод сблизиться с родными, близкими и провести время вместе. Чтобы организовать семейный досуг, Zakon.kz подготовил пятерку лучших фильмов для домашнего просмотра. Среди них ленты не только зарубежные, но и казахстанские.

Читайте также

девочку ранили в США
Девочку-подростка ранили во время перестрелки под окнами школы в США
Мощный снегопад накрыл Екатеринбург
Мощный снегопад накрыл Екатеринбург
Известная актриса получила медаль из рук президента США
Известная актриса получила медаль из рук президента США
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: