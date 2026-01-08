#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

80-летний Евгений Петросян устроил сюрприз для своей молодой жены

блогер Татьяна Брухунова, юморист Евгений Петросян, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:05 Фото: Instagram/bruhunova
Накануне, 7 января 2026 года, пятая жена известного российского артиста эстрады и писателя-юмориста Евгения Петросяна похвасталась в Instagram сюрпризом, который устроил ей супруг, сообщает Zakon.kz.

В Stories 36-летняя блогер Татьяна Брухунова опубликовала фото мужа, сделанное в машине, а чуть позднее – снимок из театра, где дают балет "Щелкунчик".

"Куда-то везет... Сказал: "Сюрприз!" Сюрприз удался!" – написала счастливая супруга 80-летнего юмориста.

Фото: Instagram/bruhunova

Также Брухунова поделилась с подписчиками, в каком именно театре они были с супругом.

"Не классический "Щелкунчик" дают в Михайловском театре. Динамичный, собранный, будто суховат. Но в общем впечатление остается приятное", – заключила она.

Ранее мы писали, что Татьяна Брухунова опубликовала редкое фото детей от Евгения Петросяна и восхитила фанатов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
