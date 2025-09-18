#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей

российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 17:31 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Накануне, 17 сентября 2025 года, известный российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян похвастался в своем Instagram поздравлениями, которые он получил от Владимира Путина и Дмитрия Медведева на 80-летие, сообщает Zakon.kz.

Президент и зампредседателя Совета безопасности РФ поздравили артиста с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья.

Фото: Instagram/petrosyanevgeny

"Спасибо всем за поздравления!" – написал Евгений Ваганович под публикацией.

В свою очередь подписчики Петросяна отметили, что их кумир заслужил такие поздравления и высокую оценку от Путина и Медведева:

  • "Заслуженно!"
  • "Поздравляем!"
  • "Высокая оценка!"
  • "Браво, маэстро! Долгих и плодотворных лет жизни!"
  • "Лучшее поздравление намечтали. Спасибо вам за ваш талант и трудолюбие!"
  • "Ой, как приятно! Поздравляю с днем рождения! Спасибо за приятные моменты в детстве и юности, часто смотрела вас".
  • "Дорогой Евгений Ваганович! С юбилеем, мэтр! Будьте здоровы, счастливы, энергичны, веселы и помните, что роль молодого папы страны прочно за вами! Не сдавайте позиций! Не останавливайтесь".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 17:31
"Подарил мне главное": молодая жена трогательно поздравила Евгения Петросяна с 80-летием

16 сентября 2025 года Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
