80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей
Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Накануне, 17 сентября 2025 года, известный российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян похвастался в своем Instagram поздравлениями, которые он получил от Владимира Путина и Дмитрия Медведева на 80-летие, сообщает Zakon.kz.
Президент и зампредседателя Совета безопасности РФ поздравили артиста с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья.
Фото: Instagram/petrosyanevgeny
"Спасибо всем за поздравления!" – написал Евгений Ваганович под публикацией.
В свою очередь подписчики Петросяна отметили, что их кумир заслужил такие поздравления и высокую оценку от Путина и Медведева:
- "Заслуженно!"
- "Поздравляем!"
- "Высокая оценка!"
- "Браво, маэстро! Долгих и плодотворных лет жизни!"
- "Лучшее поздравление намечтали. Спасибо вам за ваш талант и трудолюбие!"
- "Ой, как приятно! Поздравляю с днем рождения! Спасибо за приятные моменты в детстве и юности, часто смотрела вас".
- "Дорогой Евгений Ваганович! С юбилеем, мэтр! Будьте здоровы, счастливы, энергичны, веселы и помните, что роль молодого папы страны прочно за вами! Не сдавайте позиций! Не останавливайтесь".
16 сентября 2025 года Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие.
