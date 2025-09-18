80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей

Накануне, 17 сентября 2025 года, известный российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян похвастался в своем Instagram поздравлениями, которые он получил от Владимира Путина и Дмитрия Медведева на 80-летие, сообщает Zakon.kz.

Президент и зампредседателя Совета безопасности РФ поздравили артиста с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья.

Фото: Instagram/petrosyanevgeny

"Спасибо всем за поздравления!" – написал Евгений Ваганович под публикацией.

В свою очередь подписчики Петросяна отметили, что их кумир заслужил такие поздравления и высокую оценку от Путина и Медведева:

"Заслуженно!"

"Поздравляем!"

"Высокая оценка!"

"Браво, маэстро! Долгих и плодотворных лет жизни!"

"Лучшее поздравление намечтали. Спасибо вам за ваш талант и трудолюбие!"

"Ой, как приятно! Поздравляю с днем рождения! Спасибо за приятные моменты в детстве и юности, часто смотрела вас".

"Дорогой Евгений Ваганович! С юбилеем, мэтр! Будьте здоровы, счастливы, энергичны, веселы и помните, что роль молодого папы страны прочно за вами! Не сдавайте позиций! Не останавливайтесь".

16 сентября 2025 года Евгений Петросян показал, с кем отметил свое 80-летие.